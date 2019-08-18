Министр финансов Аргентины подал в отставку

Глава Минфина Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, сообщает телеканал TN.

Канал обнародовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где тот заявляет о решении уйти с поста, который он занимал с января 2017 года.

Отмечается, что в свете обстоятельств действующим властям страны необходимо значительное обновление в сфере экономики. Он выразил надежду, что страна «свернет с пути неудач» и достигнет экономического процветания.

По информации телеканала, в субботу президент Аргентины встретится с министром финансов провинции Буэнос-Айрес Эрнаном Лакунсой.

Экономический кризис усугубился в стране в последние дни после итогов праймериз. Президентские выборы пройдут в октябре, однако на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего голавы государства. На следующий день биржи рухнули на 38 процентов, песо упал на 30 процентов.