Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Израильская армия открыла стрельбу по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что военные заметили несколько «вооруженных подозреваемых» близ забора безопасности на севере сектора Газа. Танк и боевой вертолет открыли по ним огонь.

Ранее сообщалось, что израильские военные засекли трех пуск ракет из сектора и сбили две из них. Ранее военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили воздушными атаками по двум подземным объектам палестинских боевиков.

Информации об ответных действиях не поступало. На атаки с территории сектора Газа израильская сторона обычно реагирует ответными авиаударами по объектам движения ХАМАС, возглая на него овтетственность за любую агрессию с палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что сигнал тревоги звучит на юге Израиля второй день подряд.