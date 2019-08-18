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 Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа
2:05   18 Августа 2019
Весь мир

Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Израильская армия открыла стрельбу по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что военные заметили несколько «вооруженных подозреваемых» близ забора безопасности на севере сектора Газа. Танк и боевой вертолет открыли по ним огонь.

Ранее сообщалось, что израильские военные засекли трех пуск ракет из сектора и сбили две из них. Ранее военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили воздушными атаками по двум подземным объектам палестинских боевиков.

Информации об ответных действиях не поступало. На атаки с территории сектора Газа израильская сторона обычно реагирует ответными авиаударами по объектам движения ХАМАС, возглая на него овтетственность за любую агрессию с палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что сигнал тревоги звучит на юге Израиля второй день подряд.

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Автор: Олег Королев
#израиль #сектор газа

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