Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Россия «опасается» единства и решительности Украины, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы якобы является «крупнейшей угрозой» для российской «агрессии».

Порошенко ранее неоднократно выступал с обвинениями в адрес России. Ранее бывший президент заявил, что у Москвы якобы были планы по уничтожению Украины, однако киевским властям «удалось их разрушить».

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление о том, что Россия будет считаться «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела. Российская сторона отрицает данные обвинения и называет их неприемлемыми.