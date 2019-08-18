Сигнал тревоги звучит на юге Израиля второй день подряд

Многочисленные сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Сигнал, предписывающий жителям укрыться в бомбоубежищах, прозвучал спустя день после того, как военные сбили реактивный снаряд и нанесли ответные удары по военным объектам палестинских боевиков.

Сообщается, что вечером в субботу сирены звучали в кибуцах Нир-Ам и Гевим, селении Ибим, городе Сдероте, а также колледже Сапир.

Пятничный обмен ударами между израильской и палестинской сторонами обошелся без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в пятницу в ходе еженедельных столкновений с израильской армией в секторе Газа ранения резиновыми и боевыми пулями получили 77 палестинцев, десяти пострадали от удушья слезоточивым газом.

В субботу израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету.