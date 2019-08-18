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 Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Израильские военные открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа
1:08   18 Августа 2019
Весь мир

Сигнал тревоги звучит на юге Израиля второй день подряд

Сигнал тревоги звучит на юге Израиля второй день подряд

Многочисленные сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Сигнал, предписывающий жителям укрыться в бомбоубежищах, прозвучал спустя день после того, как военные сбили реактивный снаряд и нанесли ответные удары по военным объектам палестинских боевиков.

Сообщается, что вечером в субботу сирены звучали в кибуцах Нир-Ам и Гевим, селении Ибим, городе Сдероте, а также колледже Сапир.

Пятничный обмен ударами между израильской и палестинской сторонами обошелся без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в пятницу в ходе еженедельных столкновений с израильской армией в секторе Газа ранения резиновыми и боевыми пулями получили 77 палестинцев, десяти пострадали от удушья слезоточивым газом.

В субботу израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету.

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Автор: Олег Королев
#израиль #сектор газа

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