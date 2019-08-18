Движение ограничат в четырех округах Москвы на неделю

Движение в Троицком, Западном, Юго-Западном и Новомосковском округах столицы будет ограничено до 25 августа из-за строительства Большой кольцевой линии столичного метро.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что с 18 по 24 августа будет приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки». Между станциями будут работать более 180 бесплатных автобусов.

Также в районах Раменки, Гагаринский, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Теплый Стан и Обручевский, а также в поселениях Сосенское и Московский поменяется схема движения. Городскому транспорту будет предоставлен приоритетный проезд.

Данные ограничения опубликованы на Едином транспортном портале столицы. Также они были переданы вразличные навигационные системы.