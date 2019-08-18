«Оппозиционеры» используют инвалидов-колясочников, чтобы сделать картинку для Запада

«Оппозиция» все чаще применяет в митингах инвалидов-колясочников, чтобы создать необходимую для Запада «картинку». Об этом пишет в своей статье для Life журналист Игорь Мальцев.

Он отметил, что использование людей с ограниченными возможностями в противоправных целях является одним из подлых приемов организаторов незаконных акций в столице.

Журналист также рассказал о регулярных провокациях в сторону властей - в частности, он напомнил о несанкционированном митинге, неловко замаскированном под «прогулку».

По его словам, на мероприятиях встречаются «тетушки со смутно знакомыми по прежним мероприятиям лицами», которые прежде были очень бойкими. «Неужели режим довел до коляски?», - подчеркнул он.

Мальцев отметил очевидность провокационного характера призывов на митингах, которые не будут видны только «ослепшим и оглохшим».

Серия митингов в поддержку «независимых кандидатов», которых недопустили к выборам из-за массовой фальсификации подписей. Полиции также удалось найти квартиру, на которой работала «фабрика» по подделке подписей в поддержку юриста ФБК Любови Соболь.