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0:40   18 Августа 2019
Россия

«Оппозиционеры» используют инвалидов-колясочников, чтобы сделать картинку для Запада

«Оппозиционеры» используют инвалидов-колясочников, чтобы сделать картинку для Запада

«Оппозиция» все чаще применяет в митингах инвалидов-колясочников, чтобы создать необходимую для Запада «картинку». Об этом пишет в своей статье для Life журналист Игорь Мальцев.

Он отметил, что использование людей с ограниченными возможностями в противоправных целях является одним из подлых приемов организаторов незаконных акций в столице.

Журналист также рассказал о регулярных провокациях в сторону властей - в частности, он напомнил о несанкционированном митинге, неловко замаскированном под «прогулку».

По его словам, на мероприятиях встречаются «тетушки со смутно знакомыми по прежним мероприятиям лицами», которые прежде были  очень бойкими. «Неужели режим довел до коляски?», - подчеркнул он.

Мальцев отметил очевидность провокационного характера призывов на митингах, которые не будут видны только «ослепшим и оглохшим».

Серия митингов в поддержку «независимых кандидатов», которых недопустили к выборам из-за массовой фальсификации подписей. Полиции также удалось найти квартиру, на которой работала «фабрика» по подделке подписей в поддержку юриста ФБК Любови Соболь.

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Автор: Олег Королев
#инвалиды #митинги #мосгордума

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