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Депутат уверен, что за митингами «оппозиции» в Москве стоят организаторы майдана в Киеве
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22:50   17 Августа 2019
Россия

Депутат уверен, что за митингами «оппозиции» в Москве стоят организаторы майдана в Киеве

Депутат уверен, что за митингами «оппозиции» в Москве стоят организаторы майдана в Киеве

Стратегия организации летних митингов в Москве проработана и координируется западными специалистами, которые пытаются устроить российскую версию майдана. Об этом в беседе с «ПолитРоссией» заявил депутат Государственной думы РФ 5-го созыва, директор Института политических исследований Сергей Марков.

В субботу, 17 августа в российской столице состоялась серия одиночных пикетов якобы в поддержку так называемых «независимых» кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму после обнаружения в их подписных листах большого числа подделок. 

Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие провокаторы ранее попались на подделке подписей и использовании для фальсификаций данных «мертвых душ».

После того, как посольство США открыто начало рекламировать незаконные митинги в поддержку Соболь в Москве, ни у кого не осталось сомнений, что Запад имеет не последнее отношение к организации беспорядков.

Марков считает, что стратегии проведения такого рода сборищ в столице РФ и координация этого процесса ведется из-за рубежа. Главной же целью координаторов протестов, уверен спикер, является организация российского майдана.

«Нет сомнений в том, что реальными организаторами этих митингов и демонстраций выступают те же, кто и провел митинги и протесты против нежелания Януковича подписать договор с Евросоюзом, которые потом переросли в майдан. Создать российский майдан – главная цель организаторов митингов в Москве», – уверен собеседник издания.

Эксперт также подчеркнул, что западные силы, организуя митинги в столице России, таким образом пытаются воплотить в жизнь современную форму политической войны. Он уверен, что сейчас они изо всех сил будут стараться держать ситуацию в постоянном напряжении. 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #майдан #митинги #мосгордума

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