Никто из команды Навального не поддержал пикеты 17 августа в Москве

Оппозиция проигнорировала пикеты, прошедшие в Москве 17 августа, и ставшие самыми малочисленными из подобного рода акций. Кроме того, «независимые» кандидаты решили не предоставлять никакой помощи задержанным, отстаивающих их кандидатуры ранее на незаконных акциях. Об этом сообщают «Народные новости».

Стоит отметить, что волна митингов, которые устроили не допущенные из-за подделки подписей «независимые» кандидаты в Мосгордуму, практически сошла на нет. Оппозиционерам из числа соратников блогера Алексея Навального удалось лишь ненадолго привлечь к себе внимание посредством скандалов, провокаций и неуемных призывов выходить на улицу. Но теперь число участников их акций значительно сократилось.

Самого же Навального, который в настоящее время отбывает 30-дневный срок в ИВС за призывы к незаконным митингам, за все время предпоследней акции, которая прошла 10 августа, вообще никто не вспомнил. Блогера уже успели «списать» со счетов, а координаторы с Запада, судя по сему, нашли нового «лидера» так называемого оппозиционного движения.

Этот факт не мог не задеть амбиции Навального. Видимо поэтому пикеты, организованные 17 августа, не заинтересовали наиболее активных его соратников, которые сегодняшнее сборище просто «слили». Солидарные с «оппозицией» СМИ даже постеснялись указать примерное количество участников субботней акции, настолько их было мало.

Помимо того, вся навальновская тусовка, ранее яро призывавшая бороться на выборах в Мосгордуму, игнорирует арестованных, которые «повелись» на их призывы и пошли на провокации. Арестованные не получают от своих недавних вдохновителей абсолютно никакой помощи или поддержки, а ведь этим людям за нарушение закона теперь грозят реальные тюремные сроки.