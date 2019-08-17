Шойгу рассказал о вкладе армянских саперов и врачей в оказании помощи Сирии
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил вклад армянских саперов и врачей в оказание гумпомощи Сирии. В ходе встречи с коллегой из Армении Давидом Тонояном.
Шойгу предложил армянскому министру обменяться мнениями в ходе встречи не только по совместным проектам военного и военно-технического сотрудничества, но и по работе саперов и врачей при оказании гуманитарной помощи на территории сирийского государства. По словам главы МО РФ, тысячи человек в САР получили медпомощь, а армянские хирурги провели провели там сотни.
«Это огромная работа, которая не может быть не замечена», — подчеркнул глава Министерства обороны России.