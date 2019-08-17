Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Американский президент Дональд Трамп предложил признать ультралевую организацию «Антифа» террористической.

Свою инициативу президент США по обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter.

При этом издание The Guardian напоминает, что предложение Трампа было озвучено на фоне подготовки к политической демонстрации в городе Портленд, которая обещает быть крупнейшей в США за последние месяцы. Местные власти сообщают, что готовятся к том, что демонстрация перерастет в провокации и акции насилия. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в городе.

Леворадикальная организация «Антифа» позиционирует свои цели, как борьбу с фашизмом и регулярно проводит свои акции и устраивает столкновения с правыми радикалами за время нахождения у власти Дональда Трампа.