Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Американский президент Дональд Трамп предложил признать ультралевую организацию «Антифа» террористической.

Свою инициативу президент США по обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter.

При этом издание The Guardian напоминает, что предложение Трампа было озвучено на фоне подготовки к политической демонстрации в городе Портленд, которая обещает быть крупнейшей в США за последние месяцы. Местные власти сообщают, что готовятся к том, что демонстрация перерастет в провокации и акции насилия. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в городе.

Леворадикальная организация «Антифа» позиционирует свои цели, как борьбу с фашизмом и регулярно проводит свои акции и устраивает столкновения с правыми радикалами за время нахождения у власти Дональда Трампа.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!