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Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

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21:07   17 Августа 2019
Весь мир

Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Американский президент Дональд Трамп предложил признать ультралевую организацию «Антифа» террористической.

Свою инициативу президент США по обыкновению изложил в сети микроблогов  Twitter.

При этом издание The Guardian напоминает, что предложение Трампа было озвучено на фоне подготовки к политической демонстрации в городе Портленд, которая обещает быть крупнейшей в США за последние месяцы. Местные власти сообщают, что готовятся к том, что демонстрация перерастет в провокации и акции насилия. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в городе.

Леворадикальная организация «Антифа» позиционирует свои цели, как борьбу с фашизмом и регулярно проводит свои акции и устраивает столкновения с правыми радикалами за время нахождения у власти Дональда Трампа.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #весь мир

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