Власти Италии разрешили несовершеннолетним мигрантам с Open Arms сойти на берег

Несовершеннолетних мигрантов, прибывших к итальянскому острову Лампедуза на судне неправительственной организации Proactiva Open Arms, высадили на берег.

Операция по высадке детей-нелегалов, которую в прямом эфире транслировал телеканал Rainews24, стала возможной после того, как глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини уступил премьер-министру страны Джузеппе Конте. Тем не менее Сальвини заявил, что разрешение на высадку части мигрантов является по сути решением главы правительства, так как он сам не изменил своего мнения по данному вопросу. При этом он назвал несовершеннолетних беженцев «так называемыми мигрантами» и выразил надежду на то, что инцидент с судном Open Arms не послужит примером для подражания судам других НПО.

27 несовершеннолетних были сняты с борта судна и доставлены на остров Лампедуза катерами береговой охраны и Финансовой гвардии. При этом итальянские специалисты, которые поднялись на борт, находились в белых биозащитных костюмах, из-за объявленной медиками чрезвычайной ситуации на судне. Таким образом на борту судна Open Arms остаются 107 мигрантов, которые уже 16 дней находятся в море.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к Сальвини с открытым письмом, в котором обвинил его в «недобросовестном сотрудничестве» и сообщил, что о готовности принять участие в распределении нелегалов с судна Open Arms заявили Германия, Франция, Испания, Португалия, Румыния и Люксембург.