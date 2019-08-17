Правительство может разрешить работать таксистами самозанятым гражданам

Российское правительство проработает возможность разрешения самозанятым гражданам работать таксистами. Первый вице-премьер РФ и глава Министерства финансов Антон Силуанов полагает, что для этого необходимо соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей такси.

Глава ведомства отметил, что аварии происходят часто, в том числе среди перевозчиков, из-за того, что водители работают в службе такси, не имея никаких ограничений по времени работы. По его мнению, здесь необходимо соблюдение определенных стандартов и условий работы.

Стоит отметить, что в наше время в России водители обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам.