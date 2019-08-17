Московский полицейский преподал урок вежливости пикетчикам «оппозиции»

Сторонники так называемых «независимых кандидатов», не допущенных до выборов в Мосгордуму из-за большого числа поддельных подписей и данных мертвых людей в подписных листах, устроили в субботу 17 августа в центре Москвы серию одиночных пикетов, поддержать которые не вышел никто из несостоявшихся кандидатов.

Как сообщает в субботу информационное агентство New Inform, в центр Москвы в субботу не явились ни Любовь Соболь, в очередной раз прикрывшаяся своей маленькой дочерью, ни выпущенный из-под административного ареста Иван Жданов, который поспешил уехать за границу. Остальные – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Владимир Милов, также как и глава «ФБК» Алексей Навальный, отбывают административное наказание за организацию предыдущих незаконных митингов.

При этом СМИ отмечают, что обстановка в центре столицы была спокойной, за порядком присматривали сотрудники полиции, обошлось без задержаний. Отдельные правоохранители, как отмечает Daily Storm, даже преподали участникам пикетов уроки вежливости. Видеозапись показательного эпизода выложили в интернет.

На кадрах видно и слышно, как сотрудник полиции, отвечает пикетчикам на обвинения в том, что провокатор, который шумит в толпе неподалеку – «их человек», то есть якобы заслан полицией. В ответ страж закона, отвечает красиво и даже афористично:

«Вы все наши люди, граждане России!».

Ранее сообщалось, что акция «оппозиции» 17 августа собрала очень мало участников. Даже по данным «белого счетчика» похвастаться протестующим было нечем. Как и предсказывали эксперты и политологи, москвичи устали от «протестных выходных», и на этот раз поддержать активистов вышли те, кому уж совсем нечем заняться.