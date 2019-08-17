Пострадавшими в ДТП с автобусом в Перми стали 32 человека

Минздрав Пермского края сообщает об увеличении числа пострадавших в результате столкновения автобуса с препятствием. По последним данным травмы получили 32 человека, в том числе десять детей.

По данным ведомства, из десяти пострадавших детей один находится в тяжелом состоянии, а девять получили травмы средней степени тяжести. При этом из 22 пострадавших взрослых в тяжелом состоянии находятся пять человек.

Напомним: ранее в субботу СМИ сообщил, что в Перми автобус №53 врезался в здание на Новогайвинской улице. В результате столкновения, которое по предварительной информации, произошло из-за неисправности транспортного средства, погибла женщина. В автобусе в момент столкновения находилось 59 человек, изначально сообщалось о 17 пострадавших.