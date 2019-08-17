Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу рассказал о вкладе армянских саперов и врачей в оказании помощи Сирии

Шойгу рассказал о вкладе армянских саперов и врачей в оказании помощи Сирии

 Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

 Власти Италии разрешили несовершеннолетним мигрантам с Open Arms сойти на берег

Власти Италии разрешили несовершеннолетним мигрантам с Open Arms сойти на берег
Шойгу рассказал о вкладе армянских саперов и врачей в оказании помощи Сирии

Шойгу рассказал о вкладе армянских саперов и врачей в оказании помощи Сирии

 Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

Трамп пригрозил, что объявит «Антифа» террористической организацией

 Власти Италии разрешили несовершеннолетним мигрантам с Open Arms сойти на берег

Власти Италии разрешили несовершеннолетним мигрантам с Open Arms сойти на берег
19:40   17 Августа 2019
Россия

Пострадавшими в ДТП с автобусом в Перми стали 32 человека

Пострадавшими в ДТП с автобусом в Перми стали 32 человека

Минздрав Пермского края сообщает об увеличении числа пострадавших в результате столкновения автобуса с препятствием. По последним данным травмы получили 32 человека, в том числе десять детей.

По данным ведомства, из десяти пострадавших детей один находится в тяжелом состоянии, а девять получили травмы средней степени тяжести. При этом из 22 пострадавших взрослых в тяжелом состоянии находятся пять человек.

Напомним: ранее в субботу СМИ сообщил, что в Перми автобус №53 врезался в здание на Новогайвинской улице. В результате столкновения, которое по предварительной информации, произошло из-за неисправности транспортного средства, погибла женщина. В автобусе в момент столкновения находилось 59 человек, изначально сообщалось о 17 пострадавших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #автобус #происшествия #чп #пострадавшие #пермь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...