В Госдуме объяснили, что Минздрав не предлагал урезать зарплаты курильщикам

Российским работодателям следует ввести санкции в отношении курящих работников. Такое предложение появилось в Корпоративных модельных программах «Укрепления здоровья работающих», которые выложены на сайте Минздрава. В одной из них предлагается вводить штрафы для курящих работников и систему поощрений в отношении людей, бросающих курить. При этом об урезании зарплат речь не идет, как писали ранее в СМИ.

«Такая инициатива не выдвигалась. Есть библиотека корпоративных практик, таких мер там нет. Это не Минздрав разработал. Существует библиотека корпоративных программ укрепления здоровья, в ней обобщили практики с разных предприятий. От Минздрава не исходило никогда рекомендаций по изменению зарплат сотрудников», — рассказал первый зампред комитета по охране здоровья ГД Игорь Каграманян «Политике сегодня».

В модельных программах содержатся только опыт предприятий, а не позиция или предложения Минздрава. В сборнике есть способы приобщения к здоровому жизни сотрудников, создание условий для занятия физкультурой на предприятии, а также специально отведенных помещений для курения.

«Приветствуется курение в закрытых помещениях, потому что для других людей это тоже влечет вредные последствия», — пояснил Каграманян.

Есть опыт, когда создаются специальные места для курения с музыкой, не позволяющей людям разговаривать во время курения, рассказывает зампред. По мнению эксперта, это позволяет отвлечь курильщика от употребления табака в определенный момент, к примеру, в момент разговора с коллегой.