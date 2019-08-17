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19:16   17 Августа 2019
Весь мир

Высший орган власти Судана на переходный период возглавит Аль-Бурхан

Высший орган власти Судана на переходный период возглавит Аль-Бурхан

Председатель военного совета Судана Аль-Бурхан станет руководителем высшего органа власти страны на все время действия переходного периода.

Об этом в субботу 17 августа со ссылкой на представителя переходного военного совета сообщает местное телевидение.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что временный военный совет Судана подписал соглашение о переходном периоде с коалицией оппозиции. Церемония подписания соглашения состоялась в Хартуме в присутствии международных и региональных лидеров.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #судан #африка #весь мир #власть

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