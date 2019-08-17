Высший орган власти Судана на переходный период возглавит Аль-Бурхан

Председатель военного совета Судана Аль-Бурхан станет руководителем высшего органа власти страны на все время действия переходного периода.

Об этом в субботу 17 августа со ссылкой на представителя переходного военного совета сообщает местное телевидение.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что временный военный совет Судана подписал соглашение о переходном периоде с коалицией оппозиции. Церемония подписания соглашения состоялась в Хартуме в присутствии международных и региональных лидеров.