Свыше десяти людей пострадали в ДТП в Липецкой области
Автобус, выполнявший рейс Тула — Липецк, столкнулся с легковой машиной маркиKia Rio. Инцидент произошел в 17.40 по московскому времени на автодороге Лопатково — Ефремов в Тепло-Огаревском районе.
Согласно данным пресс-службы тульского управления МВД, 11 человек получили травмы разной степени тяжести, водитель легковушки погиб на месте.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом», — добавили в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики скорой помощи. Отмечается, что часть людей госпитализировали. По информации СМИ, среди пострадавших есть десятилетняя девочка. Всего в автобусе ехали 18 пассажиров.
В региональном МЧС сообщили, что пять сотрудников и две единицы техники содействовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сообщение об аварии поступило на пусть в 18.03 по местному времени (не отличается от московского).
Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимали участие в ликвидации последствий #ДТП в Тепло-Огаревском районе https://t.co/dhEjbom9er— МЧС Тульская область (@prmchstula) August 17, 2019