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19:02   17 Августа 2019
Россия

Согласованная акция в Москве завершилась без единого задержания

Согласованная акция в Москве завершилась без единого задержания

Проходивший в Москве на проспекте Сахарова митинг КПРФ закончился. Как сообщают ведомства. Мероприятие прошло спокойно и завершилось без задержаний.

По окончании митинга, как его неофициальное продолжение на согласованной властями площадке – на проспекте Сахарова – начался концерт.

По данным Главного управление МВД по городу Москва, участниками согласованного митинга, проходившего под лозунгом «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!» стали четыре тысячи человек, в том числе руководство Коммунистической партии РФ, депутаты Государственной думы а также ряд общественных деятелей и известных политиков.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #кпрф #политика #митинг #сахарова

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