Жан-Клоду Юнкеру пришлось прервать отпуск ради срочной операции

Председателя европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который находился на отдыхе в Австрии, срочно доставили в Люксембург, где ему проведут операцию по удалению желчного пузыря.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)», - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии здоровья Юнкера к настоящему моменту не приводится.

Напомним: срок полномочия Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекает в октябре 2019 года. Ранее он заявил, что в качестве своего преемника видит только Манфреда Вебера и не рассматривает никаких других кандидатов.