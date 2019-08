Американским военным нужна «Мертвая рука» России

Советско-российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе называется «Мертвая рука», стал объектом зависти США.

Военные эксперты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин в War on the Rocks заявили, что американской армии требуется собственный аналог этого вооружения. Они обусловили необходимость тем, что у потенциальных противников появляются гиперзвуковое оружие и малозаметные ракеты, а также внедряется искусственный интеллект. Все это, по словам экспертов, сокращает время на принятие решения об ответном ударе.

В американском аналоге «Мировой руки» авторы предлагают внедрить систему, которая сама будет решать, нужно ли запускать снаряды. Кроме этого, они рекомендовали разместить по всей стране комплексы для пусков межконтинентальных баллистических ракет и усилить наблюдение с разведкой. Это поможет не только сократить время полета вооружений, но и соответствует подходу «убей или будь убит».

