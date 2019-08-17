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18:35   17 Августа 2019
Весь мир

Сенатор назвал абсурдным заявление МИД Польши о размещении войск США

Сенатор назвал абсурдным заявление МИД Польши о размещении войск США

Глава польского МИДа  Яцек Чапутович заявил о намерении разместить на территории страны войска США для военного сдерживания России.

«Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — говорит Чапутович.

Беседуя с «Политикой сегодня» зампред комитета по международным делам Софета Федерации РФ Александр Бабаков отметил, что пока нет подробного решения МИДа Польши говорить сложно — существует только необдуманное заявление.

«Само заявление безответственное и ничем не подкрепленное. Что касается содержательной части — она полностью абсурдна, потому что не существует никакой угрозы со стороны России в сторону Польши», — полагает сенатор.

Заявление Чапутовича придает очередной виток антироссийским настроениям в Европе и мире, считает Бабаков.

« Надеюсь, что здравый рассудок польских политиков и населения позволит избежать подобных глупостей, но если такое произойдет, то Россия не оставит своего права ответить. Каким будет ответ — зависит от ситуации», — уверен Бабаков.

 Ответ России, как думает сенатор, будет в очередной раз эффективный и, возможно, даже ассиметричный польскому заявлению.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #польша #совфед #бабаков

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