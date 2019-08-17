«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии

Вот уже вторую неделю сирийская правительственная армия ведет бои с группировками боевиков, объединенных под командованием террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам». Бойцы САА пытаются отчистить от джихадистов южную часть Идлибской зоны. Но главную роль в противостоянии на этом направлении сыграли элитные части «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана, пишет ФАН.

Именно подразделения «Тигров» с 6 по 9 августа смогли отразить мощные контратаки боевиков на населенные пункты Аль-Хувейз, Хамамият, Джуббейн и Тель-Маллах, которые расположены на севере провинции Хама.

С 10 по 14 августа они при поддержке ВКС РФ они смогли вытеснить боевиков и иностранных наемников с господствующих высот на юго-западе Идлиба, освободив таким образом населенные пункты Аль-Хубейт, Умм-Зайтун, Кафр-Айн, Мадайя Террористы из различных группировок пришли туда еще больше пяти лет назад, фактически изгнав с этой территории местное население. Но наконец сирийскому правительству вновь удалось установить контроль над этой местностью.

Не жалея себя, «Тигры» вновь блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Они доблестно шли вперед, бились и одержали победу.

Успешное продвижение вглубь оккупированного террористами Идлиба с южных флангов по-прежнему продолжается, заявил агентству кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он отметил и тот факт, что накопление боевиков в Идлибе, их попытки наступать и постоянные обстрелы жилых домов сделали невозможным полный отказ от операции в регионе. Стало ясно, что без полноценной военной операции здесь не обойтись. Тогда в регион и направили спецотряды «Силы Тигра», которые идут в авангарде крупных освободительных наступлений, напомнил спикер.