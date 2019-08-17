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18:33   17 Августа 2019
Весь мир

Четыре человека погибли в Китае в результате взрыва газа в ресторане

Четыре человека погибли в Китае в результате взрыва газа в ресторане

Утечка сжиженного газа привела ко взрыву в ресторане в городском уезде Бэйпяо китайской провинции Ляонин.

Об этом в субботу 17 августа сообщает местная газета Beijing Youth Daily, отмечая, что инцидент произошел накануне 16 августа.

В результате взрыва газа, как отмечается, погибли четыре человека, и еще 16 пострадали. Травмы, полученные при взрыве пострадавшими, не представляют угрозы для жизни.

Местные власти начали расследование причинно произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
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