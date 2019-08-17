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17:55   17 Августа 2019
Россия

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

ДТП с участием маршрутного автобуса, который врезался в стену в Перми, привело к гибели одного человека и травмированию еще 20 пассажиров.

В числе пострадавших пятеро детей, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в субботу сообщает Министерство здравоохранения по Пермскому краю.

«На данный момент известно о том, что у пяти пострадавших детей состояние средней тяжести», - приводит РИА Новости сообщение представителя ведомства.

При этом в службе скорой медицинской помощи сообщают, что на месте ДТП по адресу  Новогайвинская улица дом 91Б работают две бригады медицины катастроф и 18 бригад скорой помощи.

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Автор: Александр Люблинский
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