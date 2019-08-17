«Оппозиция» в Петербурге тренирует провокаторов перед единым днем голосования

«Оппозиция» вызвала своих активистов на одиночные пикеты в Москве 17 августа. В частности, они стоят у памятников Высоцкому, Шухову и Крупской. Таким образом либералы все еще пытаются привлечь внимание москвичей, но попытки тщетны.

Организаторы подобными акциями демонстрируют, что они готовы к новым митингам, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он побеседовал на эту тему с «ПолитЭкспертом».

«Собственно, задача — поддерживать боевую готовность, продолжать создавать в обществе напряженность, тренировать поведение активистов в сложных ситуациях, особенно при задержаниях», — сказал он.

Стоит отметить, что «оппозиционеры» используют лазейки в законодательстве, ведь одиночные пикеты не требуют согласований. Аналогично поступили и 10 августа в Санкт-Петербурге, когда у станции метро «Гостиный двор» провокаторы мешали жителям и гостям города, прыгая под цоевскую «Перемен» и размахивая плакатами.

Креативные петербуржцы «поддержали» акцию плакатами с надписью «Питер — не болото. Болото — это оппозиция». Протестующие ждали действий правоохранителей с газовыми баллончиками. В результате, были задержаны 14 человек. Стоит отметить, что это не стихийные акции. Ранее активистам пришли соответствующие инструкции.

Солонников также сообщил, что для него так и остается загадкой, чего хочет «оппозиция».