Тайфун подтопил семнадцать участков дорог в Приморье

Представитель администрации Приморского края в субботу, 17 августа, сообщил, что в регионе подтопило дороги в результате прошедшего тайфуна «Кроса». По его словам, проезда нет на 17 участках дорог. Техника работает, но проезд восстановят после спада воды.

Жители Яковлевского района не могут проехать в села Загорное и Краснояровка, Хасанского района — несколько километров дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. Размыло временный объезд на 185-м километре дороги Раздольное–Хасан.

Жители Уссурийского городского округа не могут проехать в Яконовку, Корсаковку, Кроуновку, Богатырку, Монакино, Кугуки и Линевичи. В Октябрьском районе размыло объезд моста, поэтому грузовой транспорт не может проехать к поселку Липовцы, легковые машины проезжают по мосту. Проезда нет в село Константиновка.

Тайфун принес в районы края около 70 процентов месячной нормы осадков. Начался паводок. Подтопило около 530 придомовых территорий. Режим чрезвычайной ситуации ввели в семи районах Приморского края.