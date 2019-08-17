Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бывший украинский лидер Петр Порошенко во время президентства вывел минимум восемь миллиардов долларов из страны, утверждает американский предприниматель украинского происхождения Сэм Кислин. Он дал интервью изданию «Страна» 17 августа.

«Только по известным мне фактам, через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», — добавил он.

Бизнесмен рассказал об уголовном деле, которое завели на территории Штатов. Оно касается возможного вывода миллиарда долларов, которые являются частью транша Киеву от Международного валютного фонда. По его словам, есть основания полагать, что деньги «вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам».

«Все это делалось по распоряжению Порошенко», — подчеркнул миллиардер.

Кислин прилетел на Украину, в частности, из-за уголовных дел пятого президента Украины. Однако он уверен, что при действующем генеральном прокуроре страны Юрие Луценко они вряд ли сдвинутся с мертвой точки.

«[Порошенко и Луценко — это] коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег», — заявил он.

Бизнесмен, по его утверждению, может посодействовать расследованию, а также привлечь международных экспертов. Он уже провел ряд встреч на Украине и даже пообщался с ио главы Службы безопасности Иваном Бакановым.

Стоит отметить, что глава партии «Европейская солидарность» на посту президента закрыл Кислину въезд в страну из-за его расследований. Бизнесмен, в том числе, рассказывал о коррупционной схеме при закупке угля, в которой также фигурируют украинские генпрокурор, министры, главы СБ и Национального антикоррупционного бюро, а также руководство Совета нацбезопасности. Видео можно найти на YouTube.

Напомним, что в отношении политика завели уже 11 уголовных дел. В частности, они касаются государственной измены, захвата власти и узурпации судебной власти. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.