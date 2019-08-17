Беглов посадил в парке Малиновка клены и пообещал запустить в пруды карпов и карасей
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в субботу парк Малиновка в Красногвардейском районе, где вместе с местными жителями посадил саженцы кленов, а также пообещал в ближайшее время установить скамейки и запустить в пруды крупных и красивых рыб.
О встрече главы региона с жителями Красногвардейского района сообщает информационное агентство «Невские новости».
После того, как клены были посажены, жители района пожаловались градоначальнику на то, что в парке не хватает скамеек и фонарей, рыбаки добавили, что с удовольствием приходят посидеть с удочкой на берегу пруда.
В ответ Беглов предложил им выгодный бартер:
«Я вам скамейки и карасей, а вы мне название клена».
В итоге глава региона повесил на посаженный им саженец табличку с названием «Порядочный» - так было решено назвать новый клен. Однако жители тут же заявили, что переименуют дерево и назовут его в честь Беглова – «Александр».
При этом врио губернатора пообещал людям, что вопрос об отмене строительства на территории Малиновки второго храма, и о признании парка зоной зеленых насаждений будет решен в самое ближайшее время, возможно уже в понедельник – 19 августа.