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17:27   17 Августа 2019
Россия

Беглов посадил в парке Малиновка клены и пообещал запустить в пруды карпов и карасей

Беглов посадил в парке Малиновка клены и пообещал запустить в пруды карпов и карасей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в субботу парк Малиновка в Красногвардейском районе, где вместе с местными жителями посадил саженцы кленов, а также пообещал в ближайшее время установить скамейки и запустить в пруды крупных и красивых рыб.

О встрече главы региона с жителями Красногвардейского района сообщает информационное агентство «Невские новости».

После того, как клены были посажены, жители района пожаловались градоначальнику на то, что в парке не хватает скамеек и фонарей, рыбаки добавили, что с удовольствием приходят посидеть с удочкой на берегу пруда.

В ответ Беглов предложил им выгодный бартер:

«Я вам скамейки и карасей, а вы мне название клена».

В итоге глава региона повесил на посаженный им саженец табличку с названием «Порядочный» - так было решено назвать новый клен. Однако жители тут же заявили, что переименуют дерево и назовут его в честь Беглова – «Александр».

При этом врио губернатора пообещал людям, что вопрос об отмене строительства на территории Малиновки второго храма, и о признании парка зоной зеленых насаждений будет решен в самое ближайшее время, возможно уже в понедельник – 19 августа.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #общество #беглов #парк

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