Диалог пилотов самолета А321, аварийно севшего в Жуковском, и диспетчеров выложили в сеть

Расшифровку переговоров диспетчеров и пилотов лайнера А321, который произвел аварийную посадку в поле Подмосковья, опубликовал в интернете портал Baza. Напомним, что инцидент произошел 15 августа спустя несколько минут после взлета из-за отказа двигателей, в которые попали птицы.

Согласно материалу, диспетчер дважды предупредил экипаж об отдельных перелетах птиц: первый раз перед рулежкой, второй — перед взлетом. В 6.14 по московскому времени случился следующий диалог:

«Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР. Диспетчер: СЖР 178. Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure».

Здесь СЖР178 — это позывной рейса, а ПАН ПАН — сигнал аварийной ситуации. Пилот сообщил об отказе одного двигателя. После они попросили разрешение на разворот, который одобрили. Однако до аэропорта они бы не смогли долететь, так как начал отказывать второй двигатель. Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле. Уже в 6.15 пилоты попросили скорую помощь и службу спасения.

«Диспетчер: СЖР 178, где находитесь? Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал? Диспетчер: Ещё раз. Повторите. Пилот: Аварийный маяк у нас сработал? Диспетчер: Нет, не сработал. … Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178. Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров. … Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку. Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178».

Далее было сказано об отсутствии пострадавших и переданы координаты местонахождения.