Диалог пилотов самолета А321, аварийно севшего в Жуковском, и диспетчеров выложили в сеть

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

 «Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования

«Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

 Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

 «Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования

«Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

 Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
16:37   17 Августа 2019
Россия

Диалог пилотов аварийно севшего в поле самолета А321 и диспетчеров выложили в сеть

Диалог пилотов аварийно севшего в поле самолета А321 и диспетчеров выложили в сеть

Расшифровку переговоров диспетчеров и пилотов лайнера А321, который произвел аварийную посадку в поле Подмосковья, опубликовал в интернете портал Baza. Напомним, что инцидент произошел 15 августа спустя несколько минут после взлета из-за отказа двигателей, в которые попали птицы.

Согласно материалу, диспетчер дважды предупредил экипаж об отдельных перелетах птиц: первый раз перед рулежкой, второй — перед взлетом. В 6.14 по московскому времени случился следующий диалог:

«Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.

Диспетчер: СЖР 178.

Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure».

Здесь СЖР178 — это позывной рейса, а ПАН ПАН — сигнал аварийной ситуации. Пилот сообщил об отказе одного двигателя. После они попросили разрешение на разворот, который одобрили. Однако до аэропорта они бы не смогли долететь, так как начал отказывать второй двигатель. Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле. Уже в 6.15 пилоты попросили скорую помощь и службу спасения.

Диалог пилотов самолета А321, аварийно севшего в Жуковском, и диспетчеров выложили в сеть

«Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Ещё раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку. Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178».

Далее было сказано об отсутствии пострадавших и переданы координаты местонахождения.

Диалог пилотов самолета А321, аварийно севшего в Жуковском, и диспетчеров выложили в сеть

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#переговоры #расшифровка #а321 #жуковский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...