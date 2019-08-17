Петербургу необходимо заработать 630 миллиардов рублей в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что городу для дальнейшего развития в ближайшее время нужно заработать около 630 миллиардов рублей. По его словам, Петербургу нужны школы, детские сады, поликлиники, дороги и, соответственно, деньги на развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

«Какие вызовы стоят перед городом? Опережающие темпы жилья по сравнению с инфраструктурой», — сказал Беглов.

В генеральном плане утвердили 25 миллионов квадратных метров жилья, продолжил врио губернатора. Сейчас городу не хватает 26 тысяч мест в школах, 37 тысяч мест в детских садах и девять тысяч посещений смен в поликлинике, передает издание «Невские новости».

«Нам нужно отстроить 169 детсадов, 84 школы и 54 медучреждения», — подсчитал Беглов.

Петербургу нужно заработать 630 миллиардов рублей, чтобы полностью обеспечить жителей всем необходимым.