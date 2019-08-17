Генпрокуратуру попросили наказать Бузову за шутку о блокадниках

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Генеральную прокуратуру с запросом, призывающим должностных лиц обратится в Роскомнадзор, чтобы заблокировать страницу телеведущей Ольги Бузовой в социальной сети Instagram, где бывшая звезда «Дома-2» ранее выложила скандальное видео с шуткой про то, что она – блокадница.

Об обращении в Генпрокуратуру журналистам рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, отметив, что в настоящее время готовиться также соответствующая петиция, в которой от депутатов потребуют наказать Бузову, преподав тем самым урок и ей самой и другим блогерам. Слова Бородина в субботу приводит телеканал «360».

«Телеведущая просто спокойно стебалась над нашей историей и государством. По-другому никак не скажу», - отметил руководитель проекта, добавив при этом: - Бузова ловила хайп, как это обычно это делает. А вот зарабатывать на тех, кто проливал кровь за наше светлое будущее, совсем неправильно».

Подобное поведение необходимо пресекать, отметил Бородин, тем более, что у Бузовой в социальных сетях многомиллионная аудитория, которую в основном составляют подростки 15-17 лет, и она подает им дурной пример. Также его возмутила реакция телеведущей на критику, которая раздалась в ответ на ее сомнительную шутку про блокадников:

«Нет чтобы извиниться на всю страну, удалить этот ролик, приехать в Питер, взять цветы, подарки и приехать к блокадникам, то есть сделать благие вещи… Она, наоборот, пишет, что не надо ее учить», - возмутился глава Фонда.

Напомним: в середине уходящей недели Ольга Бузова всколыхнула российский сегмент интернета, выложив на своей странице в Instagram видеозапись, на которой она, сидя за столом в купальнике, сначала облизывает тарелку, а затем, якобы заметив, что ее снимают, со смехом объясняет свое поведение тем, что ей очень вкусно и она блокадница.

В комментариях под роликом тысячи человек попытались объяснить ей недопустимость подобных выходок, однако девушка заявила в ответ, что сама из семьи ленинградцев и просто привыкла всегда все доедать. Также она отказалась удалять пост с видеороликом, а просто закрыла свою страничку от просмотров и комментариев.