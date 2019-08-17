Агрессия митингующих к силовикам показала необходимость ужесточения наказания

Серия незаконных митингов, организованных в Москве с 14 июня по 10 августа так называемой «оппозицией», в ходе которых агрессивные активисты и хулиганы отличились многочисленными нарушениями и провокациями, в том числе и в адрес обеспечивавших порядок сотрудников полиции, выявила необходимость законодательно правоохранителям «развязать руки» для усмирения дебоширов.

Об этом в субботу пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что на всех предыдущих митингах полицейские в качестве защиты и для противодействия наиболее активным нарушителям, не применяли спецсредств, используя лишь физическую силу, и в редких случаях против особо опасных провокаторов применяли дубинки. Представители оппозиции поспешили выступить с критикой полицейских, забывая, что действия российских полицейских, по сравнению с силовиками в США и Европе, отличались лояльностью и аккуратностью. Порой сотрудники правоохранительных органов, меры воздействия которых на хулиганов в ходе незаконных митингов законодательством четко не регламентированы, порой даже закрывали глаза на выпады агрессивной толпы в их адрес.

Ранее в материале ФАН были перечислены уже озвученные предложения по изменению действующего законодательства о народных собраниях для улучшения ситуации с незаконными протестами. В частности, предлагалось закрепить в городах места для проведения митингов, для того, чтобы власти имели возможность обеспечить безопасность граждан, ввести «единый тариф» для организаторов митингов, для того, чтобы хотя бы частично возместить ущерб от неправомерных действий хулиганов и провокаторов, а также обеспечить уборку улиц после мероприятия и обеспечение безопасности самих митингующих и простых горожан.

Дополнительно к данным мерам Россия могла бы перенять зарубежный опыт, ужесточив ответственность за агрессию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время нарушителям и хулиганам, которые позволяют себе кидаться в полицейских разными предметами, оскорблять их, а также сопротивляться во время задержания, грозит лишь лояльная административная мера в виде штрафа. Зная об этом, нарушители позволяют себе совершать в отношении охраняющих порядок и безопасность граждан полицейских противоправные действия, в ответ на которые в западных странах последовал бы разряд электричества или выстрел из оружия, стреляющего резиновыми пулями. В частности в снаряжение полицейских в США и в Европе, входят не только резиновые дубинки, но и баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры и огнестрельное оружие. Российские полицейские имеют при себе лишь дубинки, которые они могут использовать лишь в крайних случаях.

В свете последних событий в Москве, в России может быть принят закон, расширяющий полномочия полиции по охране правопорядка на митингах, а также ужесточающий ответственность для митингующих, проявивших агрессию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Подобная мера позволила бы повысить авторитет полицейских, снизить агрессию толпы, а также уменьшить возможность возникновения массовых беспорядков.