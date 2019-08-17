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15:36   17 Августа 2019
Россия

Петербургские полицейские задержали провокаторшу у Гостиного двора

Петербургские полицейские задержали провокаторшу у Гостиного двора

Правоохранители в субботу, 17 августа, у Гостиного двора задержали оппозиционную активистку Марию Кожеватову, которая регулярно выходит на различные политические акции — поддержку «узников Болотной» или «День солидарности с украинскими заложниками», также женщину волнует местная повестка. 

По информации «Невских новостей», ранее Мария Кожеватова разводила собак, которые в 2016 году покусали семилетнюю девочку. Женщину отправили под домашний арест. В 2012 году Кожеватову арестовали за участие в несанкционированном митинге. 

В субботу женщина стояла в центре Петербурга около пяти минут, после чего ее забрали в автозак.

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Автор: Олег Королев
#россия #петербург #общество

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