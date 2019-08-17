Бабушка-инвалид в руках «оппозиции» стала моделью для западных СМИ

Одним из любимых методов «оппозиции» стала, по сути, «аренда» пожилых инвалидов на разного рода акциях. Так и сегодня, 17 августа, на пикете заметили старушку, которая ранее присутствовала на незаконных митингах, сообщили Nation News.

Напомним, что поскольку экс-кандидатам в Мосгордуму не согласовали акцию, они решились на пикеты. Баллотирующиеся от команды блогера Алексея Навального вновь решили воспользоваться «услугами» бабушки-инвалида, как делали это раньше. Это уже стало четвертой «арендой» столь «удобного» для прозападных СМИ образа.

Впервые старушку заметили во время пикетирования у зданий московской мэрии. Тогда люди забеспокоились, что «оппозиционная пенсионерка» находится под дождем без дождевика.

Второй раз она появилась на несогласованной акции 27 июля, которая переросла в массовые беспорядки и уголовное дело. Помощники одного из организаторов — Любови Соболь — везли старушку в сторону Трубной площади. Стоит отметить, что в том месте собирались сотрудники правоохранительных органов, чтобы пресечь провокации. Нахождение пожилого инвалида рядом с силовиками было необходимо для «красивой» картинки для западных спонсоров и прессы.

На третий раз пенсионерка все-таки смогла стать настоящей моделью для Западных СМИ. Это произошла на очередной «прогулке» 3 августа. Спасибо хотя бы на том, что бабушка была в дождевике.

Сегодня бабушка находится возле памятника Высоцкому. Один из полицейских подошел к ней и пожелал «доброго здоровья», извинился и отвлекся на звонок.