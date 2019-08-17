Зюганов раскритиковал «оппозицию», подталкивающую молодежь к беспорядкам в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о беспорядках, которые произошли на несанкционированных акциях в Москве. Он побеседовал с журналистами после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова.

«Я давно говорил о том, что задержания ничего не решат. Во-вторых, все-таки учитесь, ребят, вовремя подавать заявку и организованно выступать», — сообщил политик.

По мнению коммуниста, главная проблема здесь не в силовиках, а в организаторах провокаций, которые остаются в тени, прикрываясь молодежью.

«Сплошь и рядом: молодежь бросают вперед, а сами…», — добавил лидер КПРФ.

Ранее заслуженный юрист России, заведующий кафедрой криминалистики Университета им. Кутафина Евгений Ищенко заявил, что насанкционированные сборища в центре Москвы являются спланированной акцией, которая организовывается для нарушения общественного порядка. Он также полагает, что организаторы митинга готовы нарушать общественный порядок по команде.

Депутаты Госдумы России Евгений Федоров потребовал и вовсе ужесточить наказание за организацию подобного рода акций. Соответствующие поправки он призвал внести в уголовный кодекс. По его мнению, существует группа специально подготовленных нарушителей, которая хорошо финансируется.