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15:12   17 Августа 2019
Россия

AIU постарается перепроверить пробы московской лаборатории к 23 сентября

AIU постарается перепроверить пробы московской лаборатории к 23 сентября

Представитель Всероссийской федерации легкой атлетики в субботу, 17 августа, сообщил, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике постарается завершить работу по перепроверке проб из московской антидопинговой лаборатории к намеченному на 23 сентября заседанию совета IAAF.

По информации спортивной организации, вопрос перепроверки проб обсуждался на встрече главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с представителями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению статуса Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором в Осло​​​.

ВФЛА в 2015 году временно потеряла членство в IAAF. Причина  — серия допинговых скандалов и итоги расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда. После сформировали рабочую группу IAAF, которую возглавил Андерсен, работающую с Москвой по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ситуация с перепроверкой данных московской антидопинговой лаборатории  — ключевой вопрос в деле восстановления прав российской спортивной организации. Очередное обсуждение состоится на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое пройдет 23 сентября в Дохе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пробы #вфла #общество

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