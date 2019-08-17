Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

 «Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования

«Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

 Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей получили травмы средней степени тяжести в ДТП с автобусом в Перми

 «Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования

«Оппозиция» в Москве тренирует провокаторов перед единым днем голосования
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

 Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области
ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

 Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
15:16   17 Августа 2019
Россия

Соболь проводит время с семьей, забыв про пикеты «оппозиции» и сторонников

Соболь проводит время с семьей, забыв про пикеты «оппозиции» и сторонников

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь совершенно забыла о штабе и команде, даже навещать их перестала. Ее поверенной стала Ольга Ключникова, через которую поддерживается связь и передаются задачи.

Экс-кандидат забыла о митингах, тем самым предав своих единомышленников и, по сути, слив весь протест. Теперь она проводит время с семьей в ожидании нового ребенка. Об этом рассказали в Telegram-канале «Спутник Протеста Москвы».

На фоне этого, Ключникова вновь вернулась к видео. Стоит отметить, что правозащитное направление, которое должно было помогать оштрафованным и арестованным в ходе незаконных акций, она так и не запустила. Более того, нет людей, которые могли бы распространять распечатанные листовки.

Штаб наблюдения расположат в помещении Соболь и частично в центрах сбора подписей, однако как он будет организован остается загадкой.

Соболь проводит время с семьей, забыв про пикеты «оппозиции» и сторонников

С июля сторонники основателя ФБК Алексея Навального, которые баллотировались в Мосгордуму, проводят в Москве незаконные митинги. Напомним, что их не зарегистрировали из-за большого числа недействительных подписей. В частности, у той же Соболь нашли «мертвые души», а во время сбора — «фабрики» по рисовке.

Раньше юрист активно призывала людей к нарушению закона, то есть к участию в несогласованных акциях. Однако теперь она умолкла, не только придав своих «коллег», но и попросту слив весь протест, в котором она играла одную из ключевых ролей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#оппозиция #фбк #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...