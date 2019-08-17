ФАН разоблачил фейк CNN о русских в ЦАР

Стрингеры Федерального агентства новостей (ФАН) смогли пообщаться еще с несколькими жителями ЦАР, которым съемочная группа CNN платила деньги за ложь про русских в этой стране. Герои фильма про так называемую ЧВК «Вагнера» Родригес Бобосси и Эритье Банале сообщили журналистам агентства, как на самом деле прошла их встреча с приехавшими снимать фейки американцами.

Они признались, что оболгали инструкторов и геологов из РФ за 100 долларов США. Кларисса Уорд со съемочной группой прибыла в Яву снимать репортаж по уже готовому сценарию. Журналистка вела себя грубо, и центральноафриканцы даже пытались прогнать ее, на что женщина сообщила, что найдет других людей, готовых солгать за деньги.

В интервью ФАН местные решили сознаться, что в этой местности нет никаких российских геологов, а тем более нет никаких инструкторов.

Родригес и Эритье — не единственные центральноафриканцы, которым сотрудники CNN предлагали деньги за ложь ради резонансного сюжета. Чтобы штамповать фейки, американские журналисты устроили настоящий кастинг на роль «свидетелей» в здании отеля в Банги, в котором участвовали около 20 человек.

Стрингеры агентства смогли побеседовать с одним из них. Им оказался Максим Моконго, который рассказал, что за ложь о россиянах ему тоже предлагали сотню долларов.

На основании фейковых сообщений, которые CNN позволил себе тиражировать, руководитель ФАН Евгений Зубарев подготовил обращение к телеканалу.