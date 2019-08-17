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14:41   17 Августа 2019
Россия

Полицейский пожелал здоровья бабушке-инвалиду на столичном пикете «оппозиции»

Полицейский пожелал здоровья бабушке-инвалиду на столичном пикете «оппозиции»

Столичная мэрия не согласовала митинг на Бульварном кольце в субботу, 17 августа, в поддержку экс-кандидатов в депутаты Московской городской думы от «независимой оппозиции». При этом в центре Москвы все-таки ожидаются одиночные пикеты, которые не требуют согласования.

Так и случилось. Возле памятника Высоцкому одиночный пикет — бабушка-инвалид с плакатом. Полицейский подошел к женщине, пожелал здоровья, извинился и ушел. В ответ пенсионерка пожелала полицейскому: «Держитесь!».

С середины июля в Москве состоялось несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД. Хотя в субботу, 10 августа, уже провели согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния».

Хулиганы воспользовались ситуацией и закидали машины камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть. Поэтому московские власти согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа.

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Автор: Олег Королев
#москва #общество #пикет #мосгордума

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