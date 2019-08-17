Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Окончательное соглашение о переходном периоде в Судане было подписано в субботу переходным Военным советом и ведущей оппозиционной коалицией «Силы за свободу и перемены».

Об этом 17 августа сообщает местное телевидение, отмечая. что на официальной церемонии подписания соглашения, которая прошла в Хартуме, присутствовали президент Судана Сальва Кир, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава египетского правительства Мустафа Мадбули, глава Министерства по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и ряд других официальных лиц международного и регионального уровня.

Обе стороны поставили подписи под конституционной декларацией, которая на время переходного периода заменит основной закон страны. Также стороны подписали окончательный вариант политического соглашения.