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 Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
15:26   17 Августа 2019
Весь мир

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Окончательное соглашение о переходном периоде в Судане было подписано в  субботу переходным Военным советом и ведущей оппозиционной коалицией «Силы за свободу и перемены».

Об этом 17 августа сообщает местное телевидение, отмечая. что на официальной церемонии подписания соглашения, которая прошла в Хартуме, присутствовали президент Судана Сальва Кир, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава египетского правительства Мустафа Мадбули, глава Министерства по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и ряд других официальных лиц международного и регионального уровня.

Обе стороны поставили подписи под конституционной декларацией, которая на время переходного периода заменит основной закон страны. Также стороны подписали  окончательный вариант политического соглашения.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #судан #общество #весь мир #соглашение

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