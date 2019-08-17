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14:52   17 Августа 2019
Россия

Гаспарян назвал очевидной связь между мусорным бизнесом Гудковых и падением А321

Гаспарян назвал очевидной связь между мусорным бизнесом Гудковых и падением А321

Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян увидел очевидную связь между мусорным бизнесом семьи Гудковых и недавней экстренной посадкой самолета А321 в Жуковском. Об этом он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».

Он заметил, что вместо того, чтобы отреагировать на расследование ФАН насчет инцидента, они истерят. Напомним, что Гудковы неформально владеют полигоном ТБО «Воловичи» и им не выгодно строительство мусоросжигательных заводов. Именно поэтому Александр и Дмитрий пытались создать политический образ борцов за экологию.

Они всеми силами и даже убийствами старались сохранить свое детище, однако новый глава округа Денис Лебедев не смог договориться с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым о сохранении семейного бизнеса. Решение о строительстве на полигоне современного предприятия по переработке лишит семейство больших денег, из-за чего они и организовывают «экологические» митинги.

Гаспарян назвал очевидной связь между мусорным бизнесом Гудковых и падением А321

Гаспарян напомнил, что виновные «разродились гневной тирадой» о «плохом государстве» сразу же после инцидента с самолетом.

«Им проще все переводить в свою «бескомпромиссную борьбу с режимом», рассчитывая, что никто не обратит внимания на то, что было расследовано и опубликовано. Таким приемом пользуются все наши так называемые оппозиционеры, рассчитывающие на людей, не умеющих критически мыслить», — указал собеседник.

Если бы Гудковых не душила жадность, завод бы уже стоял, а птицы не залетали в двигатели лайнеров, убежден журналист — «причинно-следственная связь очевидна». Он надеется, что происшествие ускорит строительство мусороперерабатывающих предприятий в Подмосковье.

«Они остро необходимы. А значительный процент людей, которые вдруг стали выступать против мусоросжигания, нужно проверить на наличие бизнес-интересов в этой сфере. Они, как люди скромные, сами не говорят об этом», — заключил эксперт.

Гаспарян назвал очевидной связь между мусорным бизнесом Гудковых и падением А321

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Автор: Анна Манц
#подмосковье #мусор #а321 #гудков #гаспарян

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