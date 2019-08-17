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Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

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14:24   17 Августа 2019
Россия

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Региональная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исеть в районе города Арамиль Свердловской области. По информации надзорного ведомства, привлекли специалистов, передает РИА Новости. 

«Организовали по данному сообщению проверку», — сказал представитель прокуратуры​​​.

По его словам, прокуроры совместно со специалистами выезжали к реке Исеть, чтобы взять пробы воды и рыбы на исследование. В конце июля также сообщали о проверке прокуратурой информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи поселка Большой Исток в Свердловской области.

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Автор: Анатолий Кубарев
#прокуратура #рыба #урал #река

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