Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Региональная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исеть в районе города Арамиль Свердловской области. По информации надзорного ведомства, привлекли специалистов, передает РИА Новости.

«Организовали по данному сообщению проверку», — сказал представитель прокуратуры​​​.

По его словам, прокуроры совместно со специалистами выезжали к реке Исеть, чтобы взять пробы воды и рыбы на исследование. В конце июля также сообщали о проверке прокуратурой информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи поселка Большой Исток в Свердловской области.