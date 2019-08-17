Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале
Региональная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исеть в районе города Арамиль Свердловской области. По информации надзорного ведомства, привлекли специалистов, передает РИА Новости.
«Организовали по данному сообщению проверку», — сказал представитель прокуратуры.
По его словам, прокуроры совместно со специалистами выезжали к реке Исеть, чтобы взять пробы воды и рыбы на исследование. В конце июля также сообщали о проверке прокуратурой информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи поселка Большой Исток в Свердловской области.
Урал. Река Исеть pic.twitter.com/xIlBCOYHa5— Интересная Россия (@interesno_rus) 27 мая 2018 г.