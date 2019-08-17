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Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

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14:19   17 Августа 2019
Весь мир

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Жертвами пожара на судне у побережья Индонезии, в районе провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части страны стали не менее семи человек, в том числе двое детей.

Об этом в субботу сообщает агентство «Синьхуа», приводя официальные данные национального Агентства по поиску и спасению. При этом отмечается, что тела семерых погибших обнаружены, однако еще четыре человека к настоящему моменту считаются пропавшими без вести. Поэтому число жертв еще может возрасти.

Подробностей о судне, на котором произошел пожар, а также о причинах возгорания к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
#пожар #происшествия #чп #весь мир #индонезия

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