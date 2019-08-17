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14:10   17 Августа 2019
Россия

Люблинскую улицу Москвы продублируют

Люблинскую улицу Москвы продублируют

Заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в субботу, 17 августа, сообщил, что новую вылетную магистраль, которая продублирует Люблинскую улицу, сделают в Москве. По его словам, в ближайшие годы сформируют новое радиальное направление от Бесединской развязки на Московскую кольцевую автомобильную дорогу до Третьего транспортного кольца через районы Братеево, Марьино, Печатники и Южнопортовый​​​.

«Строительство дороги предполагается начать уже до конца 2019 года и завершить в 2022 году», — добавил Марат Хуснуллин.

Заммэра объяснил, что трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога. После магистраль пройдет через промышленную зону Люблино, пересечет Курское направление ЖД и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #улица

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