Люблинскую улицу Москвы продублируют

Заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в субботу, 17 августа, сообщил, что новую вылетную магистраль, которая продублирует Люблинскую улицу, сделают в Москве. По его словам, в ближайшие годы сформируют новое радиальное направление от Бесединской развязки на Московскую кольцевую автомобильную дорогу до Третьего транспортного кольца через районы Братеево, Марьино, Печатники и Южнопортовый​​​.

«Строительство дороги предполагается начать уже до конца 2019 года и завершить в 2022 году», — добавил Марат Хуснуллин.

Заммэра объяснил, что трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога. После магистраль пройдет через промышленную зону Люблино, пересечет Курское направление ЖД и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК.