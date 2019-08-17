Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Министерство здравоохранения разработало программу «Укрепление общественного здоровья», одним из пунктов которой является предложение ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Так, в вендинговых автоматах рекомендуют заменить чипсы и газировку на более здоровые продукты, в частности нежирные йогурты, зерновые батончики и фруктовые или овощные снеки. В столовых и кафе бизнес-центров предлагают ввести в меню больше салатов и закусок из овощей, рыбу и бобовые.

В материале указали на необходимость предоставить в офисе помещение с холодильником, микроволновкой, чайником, посудой и кулером. В Минздраве также позаботились и о сотрудниках с разъездным характером работы. Так, им предлагается выделять талоны на питание.

Все предложения разработали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Отмечается, что они носят рекомендательный характер. Ответственными за реализацию предлагается сделать административно-хозяйственные службы, службы по работе с персоналом или профсоюзные комитеты.