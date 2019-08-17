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14:14   17 Августа 2019
Россия

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Министерство здравоохранения разработало программу «Укрепление общественного здоровья», одним из пунктов которой является предложение ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Так, в вендинговых автоматах рекомендуют заменить чипсы и газировку на более здоровые продукты, в частности нежирные йогурты, зерновые батончики и фруктовые или овощные снеки. В столовых и кафе бизнес-центров предлагают ввести в меню больше салатов и закусок из овощей, рыбу и бобовые.

В материале указали на необходимость предоставить в офисе помещение с холодильником, микроволновкой, чайником, посудой и кулером. В Минздраве также позаботились и о сотрудниках с разъездным характером работы. Так, им предлагается выделять талоны на питание.

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Все предложения разработали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Отмечается, что они носят рекомендательный характер. Ответственными за реализацию предлагается сделать административно-хозяйственные службы, службы по работе с персоналом или профсоюзные комитеты.

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Автор: Анна Манц
#офис #здоровье #овощи #минздрав #еда

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