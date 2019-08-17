Сочинские экстренные службы в субботу, 17 августа, работают в усиленном режиме в связи с ливнем. По информации городской администрации, в Сочи действует штормовое предупреждение, а залповый ливень продолжается. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъем уровня воды в реках, отметили в администрации.

Мониторинговые группы проверяют обстановку в городе. В администрации добавили, что жизнеобеспечение Сочи не нарушилось, а спасателям не сообщали о происшествиях в связи с непогодой. Местные жители и туристы в социальных сетях отметили, что ливень подтопил несколько улиц и участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Затопило дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улицу Горького.