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Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

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13:50   17 Августа 2019
Россия

Залповый ливень заливает Сочи

Залповый ливень заливает Сочи

Сочинские экстренные службы в субботу, 17 августа, работают в усиленном режиме в связи с ливнем. По информации городской администрации, в Сочи действует штормовое предупреждение, а залповый ливень продолжается. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъем уровня воды в реках, отметили в администрации.

Мониторинговые группы проверяют обстановку в городе. В администрации добавили, что жизнеобеспечение Сочи не нарушилось, а спасателям не сообщали о происшествиях в связи с непогодой. Местные жители и туристы в социальных сетях отметили, что ливень подтопил несколько улиц и участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Затопило дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улицу Горького.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сочи #ливень #общество

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