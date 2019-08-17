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14:02   17 Августа 2019
Россия

Полиция не позволит пикетам «оппозиции» в Москве перерасти в беспорядки

Полиция не позволит пикетам «оппозиции» в Москве перерасти в беспорядки

Все попытки так называемой «независимой оппозиции» превратить акции в Москве по методичкам оранжевых революций в нечто более радикальное будут жестко пресекаться полицией для защиты москвичей, считает политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

Мэрия российской столицы отказалась согласовывать пикеты на Бульварном кольце 17 августа, в субботу, в поддержку бывших кандидатов от «независимой оппозиции» для сохранения безопасности москвичей. При этом в центре города все же ожидается ряд одиночных пикетов. Это может помешать жителям и гостям столицы отдыхать в выходной, а также акции могут перетечь в беспорядки сразу в трех точках города, создав новые неудобства горожанам.

«Так называемая либеральная оппозиция пытается взять реванш на фоне того, что не удалось сделать в 2011–2012 годах на Болотной площади», — заявил Самонкин ФБА «Экономика сегодня».

Спикер отметил, что эти кандидаты нарушали избирательное законодательство и рисовали подписи в подписных листах, использовали данные мертвых людей. Однако Самонкин напомнил о том, как мягко власти ответили на эти серьезные нарушения, ведь к «оппозиционерам» не были применены нормы уголовной или иной ответственности, их просто очень вежливо сняли с выборов.

Полиция не позволит пикетам «оппозиции» в Москве перерасти в беспорядки

«Естественно, что либералы подхватили этот протест и пытаются за него зацепиться, они продолжают искать все новые информационные поводы, начиная с пенсионной реформы», — добавил собеседник агентства.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также заявил СМИ, что, когда состоятся выборы в Мосгордуму, протестная тематика пойдет на спад, потому что недовольные решением избиркома сейчас пытаются отыграть свое в информационном пространстве.

«Люди изберут своих представителей и те приступят к работе, но оппозиция на этом не успокоится, так как обслуживает интересы Запада и тот намерен продолжать попытки дестабилизации ситуации в стране», — добавил спикер.

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Автор: Маргарита Романова
#москва #митинги #мосгордума

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