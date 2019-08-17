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Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
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13:07   17 Августа 2019
Россия

Митинг КПРФ в Москве не собрал заявленных пять тысяч участников

Митинг КПРФ в Москве не собрал заявленных пять тысяч участников

Порядка четырех тысяч людей насчитывает митинг КПФР, который проходит на проспекте Сахарова в Москве 17 августа. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Стоит отметить, что изначально организаторы акции «За честные и чистые выборы» рассчитывали на проведение мероприятия численностью до пяти тысяч людей. Событие стартовало в полдень и продлится до 15.00 часов. Журналисты в он-лайн режиме следят и комментируют митинг.

10 августа на проспекте Сахарова состоялся еще один согласованный митинг-концерт, который посетили 20 тысяч людей, по данным полиции. Организаторы же надеялись, что митинговать придет порядка 100 тысяч человек. Оппозиционный проект «Белый счетчик» насчитал свыше 50 тысяч участников, что не соответствует реальности. Согласно методике, разработанной американским Университетом Беркли, проспект просто не мог вместить более 28 тысяч человек.

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Автор: Анна Манц
#москва #кпрф #митинг #сахарова

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