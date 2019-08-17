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13:58   17 Августа 2019
Россия

Военнослужащие ВВО в 2019 году получили жилищных субсидий на сумму 5,2 миллиарда рублей

Военнослужащие ВВО в 2019 году получили жилищных субсидий на сумму 5,2 миллиарда рублей

За первое полугодие текущего года военнослужащим Восточного военного округа, имеющим право на приобретение постоянного жилья, выделили 5,2 миллиарда рублей.

Как сообщает в субботу 17 августа Министерство обороны, в первом полугодии 2019 года жилищные субсидии выплачивались военнослужащим ВВО, которые встали на учет до первого апреля 2016 года, а также имеющим право на внеочередное получение квартиры.

В настоящее время такая форма обеспечения жильем, как «жилищная субсидия» становится все более популярной среди военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.

Как отмечается, за первые шесть месяцев текущего года жилищную субсидию получили 705 военнослужащих и граждан, покинувших военную службу, в том числе более двухсот семей, в которых воспитывается по трое и более детей.

Там же отмечается, что в первой половине 2019 года размер субсидии рассчитывался исходя из норматива стоимости одного квадратного метра, который составлял 43 374 рубля. Во втором полугодии размер субсидии увеличится, в связи с тем, что норматив стоимости одного квадратного метра составит 45 133 рубля. В настоящее время с учетом максимальной выслуги лет, которая при расчете жилищной субсидии равна 25 годам, стоимость квадратного метра жилья для получателя социальной выплаты составляет 124 115,75 рубля. Военнослужащие получают деньги на банковский счет. После чего сами принимают решение, как ими воспользоваться – купить готовое жилье, дом или квартиру, принять участие в долевом строительстве или построить дом самостоятельно.

Военнослужащие ВВО в 2019 году получили жилищных субсидий на сумму 5,2 миллиарда рублей

Напомним: министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги проделанной в 2018 году работы по обеспечению военнослужащих жильем и социальными выплатами, заявил, что за указанный период были улучшены жилищные условия 37 283 семей военнослужащих, из которых 8,5 тысячи семей получили возможность обзавестись собственными квартирами или домами.

При этом Шойгу добавил, что, благодаря программе субсидирования очередь военнослужащих, поставленных на учет, как нуждающихся в улучшении жилищных условий, сократилась в два с половиной раза.

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Автор: Александр Люблинский
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