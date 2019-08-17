США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
Общественный деятель Николай Стариков прокомментировал дайджест ФАН по сирийским итогам недели 11 – 17 августа. По его словам, турецкая и американская стороны договорились создать буферные «зоны безопасности» на севере сирийского государства. Цель — турецкие солдаты войдут на территории САР, а курдские формирования отойдут вглубь.
«А между ними создадут некую зону, на которой они не должны соприкасаться», — объяснил Стариков.
США фактически предают интересы курдов и используют их как разменные пешки в игре с Турцией, продолжил Николай Стариков. По его словам, происходящее прекрасный повод, чтобы понять курдам — никакого «самостоятельного государства» под американским патронажем не построить. Стариков считает, что курдам лучше вступить в переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом и получить должную автономию, чтобы восстановить целостность страны.
«Ну а все американские обещания — они так и останутся всего лишь американскими обещаниями», — резюмировал он.
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